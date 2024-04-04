ЧП в школе № 71: детям вызвали скорую после посещения бассейна

04.04.2024 | 14:33

В четверг, 4 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило тревожное сообщение: его автор, мама ученика школы № 71 в Пензе, заявила о массовом отравлении детей в бассейне учебного заведения.

«В 71-й школе произошло массовое отравление детей (около 20 человек). Это ученики 5-го и 2-го классов. К школе приезжали скорая, реанимация, полиция. Школа пытается скрыть все произошедшее, винит учеников в саботаже», - написала женщина.

По ее словам, со стороны школы выдвинуты 2 версии. Первая - у детей аллергия на хлор в бассейне, вторая - в помещении было душно.

«Хотя дети жаловались на боли в животе, тошноту, головокружение», - указала пензячка.

Ситуацию прокомментировал начальник городского управления образования Юрий Каленов.

«После посещения бассейна несколько детей 5-го класса пожаловались на плохое самочувствие. Были приглашены родители, произведен осмотр детей сотрудниками скорой помощи. В сопровождении родителей обучающиеся были отпущены домой, четверо детей с родителями приняли решение поехать в отделение скорой помощи для обследования», - сообщил он.

По словам Юрия Каленова, будет проведена проверка. «Представлены все необходимые документы, взяты замеры микроклимата и воды», - уточнил начальник управления.