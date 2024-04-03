На улице Одесской в Пензе дерево рухнуло на проезжую часть

03.04.2024 | 09:08

Утром среды, 3 апреля, на улице Одесской в Пензе, неподалеку от дома № 2Б, дерево рухнуло на проезжую часть.

Фото с места происшествия размещены в Сети. На них видно, что ствол перегородил проезжую часть. По-видимому, люди и машины не пострадали, хотя время было оживленное - около 8:00.

«По-любому бобры...» - пошутил один из комментаторов.

Это не первый случай падения старых деревьев в Пензе. В июле 2023 года на улице Лобачевского отломившаяся от основного ствола часть старого тополя рухнула и задела багажник автомобиля Nissan, припаркованного на противоположной стороне.

В октябре во дворе дома № 38 на улице Свердлова ветер обломил у дерева огромный сук. Он упал у двери в подъезд и загородил путь жильцам пятиэтажки. А в ноябре остатки этого же ясеня рухнули на 2 припаркованные машины.