В Пензе на Южной Поляне дерево рухнуло на автомобиль Nissan

20.07.2023 | 11:18

В четверг, 20 июля, в Пензе произошло ЧП: на проезжую часть рухнула отломившаяся от основного ствола часть старого тополя.

Запись с места события появилась в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что дерево перегородило дорогу. Крона его пришлась на багажник автомобиля Nissan, припаркованного на противоположной стороне.

Вокруг пострадавшей от удара машины собрались взволнованные люди, обсуждающие ситуацию.

Автор съемки уточнил, что тополь свалился на улице Лобачевского.

Это не первый случай падения старых деревьев на улицах областного центра. В 2022 году такое происходило не раз. Так, в апреле на спуске возле «Засеки» была изуродована Skoda Octavia: ствол смял крышу и разбил заднее стекло, а толстый сук пробил лобовое стекло и вошел в салон.

В мае у дома № 8 на улице Бекешской тяжелый тополь рухнул на входную группу.

А в День знаний ученикам лицея № 55 и их родителям пришлось огибать по проезжей части огромный американский клен, преградивший им путь к учебному заведению. Дерево, занявшее тротуар, убрали на следующий день.