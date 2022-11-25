На улице Ворошилова опасно наклонился столб

25.11.2022 | 20:50

Целый квартал может остаться без света. Линии электропередачи угрожает дерево. Ствол и ветви нависли над проводами и в любой момент потянут их к земле. Однако жителей пятиэтажек на улице Ворошилова больше беспокоит покосившийся столб. Железобетонная опора из вертикального положения медленно переходит в горизонтальное.

«Я считаю, что опасно, потому что он со временем наклоняется еще больше. Его нужно выравнивать, выкапывать и закапывать по новой, а нет мимо проходить», - пожаловалась Ольга Петровна.

Машина ресурсоснабжающей организации припарковалась в считаных метрах от аварийного столба. Но, судя по всему, в этот район электрики прибыли устранять какую-то другую проблему. Тем временем световая опора начала клониться к земле давно.

«В прошлом году был не так наклонен, в этом - сильнее. Нужно обращать внимание», - подчеркнула Ольга Петровна.

В непосредственной близости от железобетонной конструкции располагается детская площадка. В осенне-зимний период она чаще всего пустует, но в другое время здесь много малышей, которые находятся под угрозой опасного столба.