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Происшествия

В Пензе ищут женщину, едва не попавшую под рухнувшую глыбу льда

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В Пензе следственные органы проводят проверку по факту падения глыбы льда с крыши здания на улице Бакунина.

Инцидент случился в четверг, 14 марта. Он попал на видеозапись, сделанную из здания напротив. На кадрах видно, что подтаявшая на ярком солнце наледь рухнула на асфальт, едва не задев прохожих, и рассыпалась на осколки.

Одной из женщин чудом удалось избежать серьезной травмы: она вовремя шагнула на проезжую часть, чтобы спастись.

Теперь следователи просят ее и других очевидцев падения льда сообщить подробности по телефонам: 8 (8412) 63-65-43, 63-65-42, 63-64-96. Также можно написать сообщение по электронным каналам связи: https://vk.com/penza.sledcom, https://t.me/sledcom58/1522.

«Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников управляющей компании по очистке крыши дома от снега и наледи. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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