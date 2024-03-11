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Происшествия

На ул. Куйбышева после ЧП с собакой огородили опасное место

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В Пензе владелице собаки потребовалась помощь спасателей. 8 марта женщина гуляла с питомцем на улице Куйбышева, в районе дома № 11в животное провалилось в колодец.

Хозяйка позвонила в пожарно-спасательный центр и попросила вытащить собаку.

«Спасатели извлекли животное из колодца и передали его хозяйке, огородили опасное место», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

На ул. Куйбышева после ЧП с собакой огородили опасное место

Ранее жительница Пензы рассказала об открытом колодце, который поджидает прохожих на улице Красной.

«Рядом с перекрестком со Свердлова - раскуроченный люк на тротуаре. Металлическое кольцо вместе с крышкой вывернуто и отодвинуто в сторону, зияет глубокий провал. В темноте ловушка почти незаметна», - пояснила женщина.

Утром 11 марта ситуация на участке не изменилась. Колодец не закрыли.

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Источник — фото Пензенского пожарно-спасательного центра
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