На ул. Куйбышева после ЧП с собакой огородили опасное место

11.03.2024 | 12:44

В Пензе владелице собаки потребовалась помощь спасателей. 8 марта женщина гуляла с питомцем на улице Куйбышева, в районе дома № 11в животное провалилось в колодец.

Хозяйка позвонила в пожарно-спасательный центр и попросила вытащить собаку.

«Спасатели извлекли животное из колодца и передали его хозяйке, огородили опасное место», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Ранее жительница Пензы рассказала об открытом колодце, который поджидает прохожих на улице Красной.

«Рядом с перекрестком со Свердлова - раскуроченный люк на тротуаре. Металлическое кольцо вместе с крышкой вывернуто и отодвинуто в сторону, зияет глубокий провал. В темноте ловушка почти незаметна», - пояснила женщина.

Утром 11 марта ситуация на участке не изменилась. Колодец не закрыли.