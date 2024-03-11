На улице Красной в Пензе тротуар стал опасным для пешеходов

11.03.2024 | 09:58

На оживленном участке улицы Красной в Пензе пешеходов поджидает опасность. О ней порталу PenzaInform.ru рассказала местная жительница Оксана К.

«Рядом с перекрестком со Свердлова - раскуроченный люк на тротуаре. Металлическое кольцо вместе с крышкой вывернуто и отодвинуто в сторону, зияет глубокий провал. В темноте ловушка почти незаметна», - пояснила горожанка.

По ее словам, интенсивность движения пешеходов там довольно высокая: рядом глазная клиника, инфекционная больница, по этой дорожке многие идут в детский сад на Свердлова, в зоопарк.

«Я шла мимо вчера, 10 марта, с трехлетним внуком, и если бы он, шаля, побежал, то мог бы провалиться. Там черный колодец, дна не видать. А если еще снежком присыплет, это вообще будет ловчая яма», - отметила Оксана, уточнив, что и к утру 11-го числа ничего не изменилось.

Пензячка надеется, что ответственные службы исправят ситуацию как можно быстрее, пока не случилась беда.