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Из жизни

На улице Красной в Пензе тротуар стал опасным для пешеходов

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На оживленном участке улицы Красной в Пензе пешеходов поджидает опасность. О ней порталу PenzaInform.ru рассказала местная жительница Оксана К.

На улице Красной в Пензе тротуар стал опасным для пешеходов

«Рядом с перекрестком со Свердлова - раскуроченный люк на тротуаре. Металлическое кольцо вместе с крышкой вывернуто и отодвинуто в сторону, зияет глубокий провал. В темноте ловушка почти незаметна», - пояснила горожанка.

На улице Красной в Пензе тротуар стал опасным для пешеходов

По ее словам, интенсивность движения пешеходов там довольно высокая: рядом глазная клиника, инфекционная больница, по этой дорожке многие идут в детский сад на Свердлова, в зоопарк.

На улице Красной в Пензе тротуар стал опасным для пешеходов

«Я шла мимо вчера, 10 марта, с трехлетним внуком, и если бы он, шаля, побежал, то мог бы провалиться. Там черный колодец, дна не видать. А если еще снежком присыплет, это вообще будет ловчая яма», - отметила Оксана, уточнив, что и к утру 11-го числа ничего не изменилось.

На улице Красной в Пензе тротуар стал опасным для пешеходов

Пензячка надеется, что ответственные службы исправят ситуацию как можно быстрее, пока не случилась беда.

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