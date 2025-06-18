Происшествия

Опубликованы новые кадры с места серьезного ДТП на ул. Калинина

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В Пензе спасатели деблокировали пострадавших в ДТП у ТЦ «Южный» на улице Калинина. Авария произошла около 4:00 в среду, 18 июня.

Столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ-2107. У иномарки разбита передняя часть, кузов ВАЗа покорежило, машина перевернулась.

Опубликованы новые кадры с места серьезного ДТП на ул. Калинина

Опубликованы новые кадры с места серьезного ДТП на ул. Калинина

В ДТП пострадали трое молодых людей, находившихся в салоне ВАЗа. Сотрудники пожарно-спасательного центра достали их из автомобиля, использовав гидравлической инструмент, и передали медикам.

Опубликованы новые кадры с места серьезного ДТП на ул. Калинина

Опубликованы новые кадры с места серьезного ДТП на ул. Калинина

По словам очевидцев, травмированными оказались двое парней и одна девушка. Их госпитализировали.

Опубликованы новые кадры с места серьезного ДТП на ул. Калинина

16 июня водитель ВАЗа попал в ДТП на улице Чаадаева в Пензе. В аварии пострадали автомобилист и 3 его пассажира: 35-летняя женщина и 2 мальчика 2024 и 2016 года рождения.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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