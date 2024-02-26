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Происшествия

В Пензе мужчина чуть не утонул в полынье рядом с островом Пески

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В Пензе спасатели вытащили утопавшего из ледяной воды. Мужчина провалился в полынью рядом с островом Пески.

Это произошло днем в четверг, 22 февраля. В пожарно-спасательный центр позвонил очевидец.

«В 15:00 поступило сообщение о том, что в полынье находится мужчина, который не может из нее выбраться самостоятельно», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Пензенца вытянули на лед и на санях довезли до берега. Там его посадили в машину, где он дожидался бригады скорой помощи.

Сотрудники МЧС предупреждают: безопасного льда на водоемах в Пензенской области, особенно проточных, почти не осталось.

«Лед стал рыхлым, ломким, появились многочисленные промоины, лед отходит от береговой линии», - пояснили в пресс-службе регионального управления.

Ранее в Суре в районе проезда Литвинова в воде нашли мертвого человека. Как выяснилось позже, утонувшему было 33 года.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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