В Пензе мужчина чуть не утонул в полынье рядом с островом Пески

26.02.2024 | 12:03

В Пензе спасатели вытащили утопавшего из ледяной воды. Мужчина провалился в полынью рядом с островом Пески.

Это произошло днем в четверг, 22 февраля. В пожарно-спасательный центр позвонил очевидец.

«В 15:00 поступило сообщение о том, что в полынье находится мужчина, который не может из нее выбраться самостоятельно», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Пензенца вытянули на лед и на санях довезли до берега. Там его посадили в машину, где он дожидался бригады скорой помощи.

Сотрудники МЧС предупреждают: безопасного льда на водоемах в Пензенской области, особенно проточных, почти не осталось.

«Лед стал рыхлым, ломким, появились многочисленные промоины, лед отходит от береговой линии», - пояснили в пресс-службе регионального управления.

Ранее в Суре в районе проезда Литвинова в воде нашли мертвого человека. Как выяснилось позже, утонувшему было 33 года.