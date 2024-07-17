В Саловке водитель «Гранты» сбил животное и оказался в кювете

17.07.2024 | 11:43

Поздним вечером во вторник, 16 июля, в селе Саловка Пензенского района случилось ДТП с участием лесного животного.

Водитель «Лады-Гранты» с семьей ехал по дороге, как вдруг из кустов выскочил зверь. Мужчина попытался уйти от столкновения, но все равно задел животное, после чего оно убежало, а машина слетела в кювет.

Что за зверь преградил путь, автомобилист, пребывавший в шоковом состоянии, разглядеть не успел: было темно. Никто из людей не пострадал.

В 22:10 сигнал об аварии из службы обработки экстренных вызовов системы 112 поступил в пожарно-спасательный центр.

«Спасатели на месте происшествия провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».