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Происшествия

В Саловке водитель «Гранты» сбил животное и оказался в кювете

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Поздним вечером во вторник, 16 июля, в селе Саловка Пензенского района случилось ДТП с участием лесного животного.

Водитель «Лады-Гранты» с семьей ехал по дороге, как вдруг из кустов выскочил зверь. Мужчина попытался уйти от столкновения, но все равно задел животное, после чего оно убежало, а машина слетела в кювет.

Что за зверь преградил путь, автомобилист, пребывавший в шоковом состоянии, разглядеть не успел: было темно. Никто из людей не пострадал.

В 22:10 сигнал об аварии из службы обработки экстренных вызовов системы 112 поступил в пожарно-спасательный центр.

«Спасатели на месте происшествия провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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