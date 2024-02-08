МЧС: Безопасного льда на пензенских водоемах почти не осталось

08.02.2024 | 12:10

Безопасного льда на водоемах в Пензенской области, особенно проточных, почти не осталось. Об этом в четверг, 8 февраля, жителей региона предупредили в МЧС.

«Лед стал рыхлым, ломким, появились многочисленные промоины, лед отходит от береговой линии», - пояснили в пресс-службе регионального управления.

Уже зарегистрирован случай провала человека под лед. Речь о 33-летнем мужчине, тело которого 6 февраля было извлечено из Суры в районе проезда Литвинова.

«Спасатель по льду подошел к телу погибшего, с помощью альпинистского снаряжения оно было извлечено из воды и транспортировано к берегу, где передано сотрудникам полиции», - уточнили ранее в ГБУ «ППСЦ».

По факту гибели мужчины проводят доследственную проверку, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.