МЧС: Безопасного льда на пензенских водоемах почти не осталось

Безопасного льда на водоемах в Пензенской области, особенно проточных, почти не осталось. Об этом в четверг, 8 февраля, жителей региона предупредили в МЧС.
«Лед стал рыхлым, ломким, появились многочисленные промоины, лед отходит от береговой линии», - пояснили в пресс-службе регионального управления.
Уже зарегистрирован случай провала человека под лед. Речь о 33-летнем мужчине, тело которого 6 февраля было извлечено из Суры в районе проезда Литвинова.
«Спасатель по льду подошел к телу погибшего, с помощью альпинистского снаряжения оно было извлечено из воды и транспортировано к берегу, где передано сотрудникам полиции», - уточнили ранее в ГБУ «ППСЦ».
По факту гибели мужчины проводят доследственную проверку, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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