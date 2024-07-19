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Происшествия

В Лопатинском районе ребенок погиб, запутавшись в водорослях

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В пятницу, 19 июля, на водоеме в Лопатинском районе случилась трагедия - погиб 7-летний мальчик. Он запутался в водорослях.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок был на водоеме с отцом, но, когда случилось страшное, родитель не смог вовремя оказать помощь. Мужчина привез сына домой и вызвал скорую, однако было уже поздно - мальчик умер.

«Еще раз обращаюсь ко всем взрослым: не проходите мимо несовершеннолетних, находящихся в опасности. Напоминайте детям, где им грозит опасность. Сопровождайте их на водоемы и следите за ними, пока они в воде», - предупредила Елена Столярова.

Ранее на реке Хопер в Бековском районе 15-летний подросток утонул на глазах у друзей.

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