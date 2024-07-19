В Лопатинском районе ребенок погиб, запутавшись в водорослях

19.07.2024 | 20:04

В пятницу, 19 июля, на водоеме в Лопатинском районе случилась трагедия - погиб 7-летний мальчик. Он запутался в водорослях.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок был на водоеме с отцом, но, когда случилось страшное, родитель не смог вовремя оказать помощь. Мужчина привез сына домой и вызвал скорую, однако было уже поздно - мальчик умер.

«Еще раз обращаюсь ко всем взрослым: не проходите мимо несовершеннолетних, находящихся в опасности. Напоминайте детям, где им грозит опасность. Сопровождайте их на водоемы и следите за ними, пока они в воде», - предупредила Елена Столярова.

Ранее на реке Хопер в Бековском районе 15-летний подросток утонул на глазах у друзей.