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Происшествия

В Бековском районе утонул 15-летний подросток

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В четверг, 18 июля, в Бековском районе утонул подросток. Об этом сообщила глава района Светлана Кудаченкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она уточнила, что мальчику было 15 лет и выразила соболезнования его родителям.

По ее словам, в школах под роспись были выданы памятки правил поведения во время летних каникул, в том числе и на воде.

Глава района обратилась к родителям с просьбой еще раз объяснить детям, что нужно делать, чтобы избежать беды, в частности, на водоемах. Она призвала взрослых всегда знать, где находится ребенок, с кем общается и чем занимается.

7 июля в Кузнецке утонул 14-летний подросток. Он отдыхал в компании сверстников на пруду в Сухановке, переплыл на другой берег, а по пути обратно не смог выплыть.

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