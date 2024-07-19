В Бековском районе утонул 15-летний подросток

19.07.2024 | 07:49

В четверг, 18 июля, в Бековском районе утонул подросток. Об этом сообщила глава района Светлана Кудаченкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она уточнила, что мальчику было 15 лет и выразила соболезнования его родителям.

По ее словам, в школах под роспись были выданы памятки правил поведения во время летних каникул, в том числе и на воде.

Глава района обратилась к родителям с просьбой еще раз объяснить детям, что нужно делать, чтобы избежать беды, в частности, на водоемах. Она призвала взрослых всегда знать, где находится ребенок, с кем общается и чем занимается.

7 июля в Кузнецке утонул 14-летний подросток. Он отдыхал в компании сверстников на пруду в Сухановке, переплыл на другой берег, а по пути обратно не смог выплыть.