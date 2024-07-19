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Происшествия

Стали известны подробности гибели подростка в Бековском районе

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В МЧС рассказали подробности трагедии с подростком, случившейся в четверг, 18 июля, на реке Хопер в Бековском районе.

15-летний мальчик в компании сверстников отдыхал в месте, не предназначенном для купания, без присмотра взрослых.

«Из-за сильного течения юношу стало уносить. Друзья пытались его спасти, но не смогли. В итоге парень у них на глазах утонул», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Следователи осмотрели место происшествия. Каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружили, точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти несовершеннолетнего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

В МЧС уточнили, что на сегодняшний день в регионе на воде погибли 20 человек, в том числе трое детей.

7 июля в Кузнецке утонул 14-летний подросток. Он отдыхал в компании сверстников на пруду в Сухановке, переплыл на другой берег и не смог вернуться обратно.

27 мая в пруду между селами Никольское и Поселки утонула 14-летняя школьница из Кузнецка. Она пришла на берег с подругой и двумя юношами, 17 и 19 лет. Компания надула матрас и поплыла на нем. Неожиданно девочки потеряли равновесие и соскользнули. Одна подплыла к матрасу и добралась до берега, а вторая решила обойтись своими силами, но быстро ушла под воду.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
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