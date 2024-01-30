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Происшествия

Водителя фуры с лопнувшим колесом выручили пензенские инспекторы ДПС

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В Пензенской области сотрудники ГИБДД продолжают оказывать помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию.

Так, шофер грузовика Volvo застрял в Городищенском районе. Машину заметили инспекторы ДПС, которые дежурили на 707-м километре трассы М-5.

Грузовик стоял на обочине далеко от населенных пунктов. Шофер пояснил, что ехал из Челябинска в Липецк, но в дороге лопнуло колесо.

«Автоинспекторы пришли на выручку и помогли оперативно заменить сломанное колесо. Водитель поблагодарил полицейских за помощь и безопасно продолжил свой путь», - сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

Водителя фуры с лопнувшим колесом выручили пензенские инспекторы ДПС

В Госавтоинспекции напомнили, что правоохранители нацелены на оказание помощи водителям. Попавшим в беду автомобилистам можно позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02, 102.

Ранее из-за потерянного колеса путь не смог продолжить водитель автомобиля Isuzu, который доставлял продукты питания в Саранск. На 356-м километре трассы М-5 в Мокшанском районе колесо у машины отвалилось и укатилось в лес. Его нашли сотрудники ГИБДД.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по области
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