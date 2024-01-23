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Происшествия

Сотрудники ДПС принесли колесо из лесополосы и выручили водителя

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В Мокшанском районе инспекторы ГИБДД пришли на помощь водителю автомобиля Isuzu, который застрял на трассе Нижний Новгород - Саратов из-за соскочившего колеса.

Правоохранители несли службу на 356-м километре дороги и заметили автомобиль, стоявший на обочине с включенными аварийными сигналами.

Поблизости находился водитель. Он объяснил остановившимся инспекторам, что ехал из Пензы в Саранск, чтобы доставить продукты питания. Внезапно у машины сорвало колесные шпильки, а затем одно из колес отвалилось и укатилось в неизвестном направлении.

«Водитель был в растерянности и не знал, что делать. В автомобиле находился груз, и продолжать движение было невозможно», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Инспекторы отправились на поиски потерянного колеса. Оно нашлось в лесополосе. За это время на место прибыла запасная машина, куда переместили продукты.

Сотрудники ДПС принесли колесо из лесополосы и выручили водителя

«Мужчина поблагодарил полицейских за оказанную помощь и неравнодушие, после чего проследовал к ближайшей автомобильной станции», - добавили в Госавтоинспекции.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по области
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