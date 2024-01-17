Еще один парящий провал на Аустрина: на входе в подъезд рухнул пол

17.01.2024 | 16:14

В среду, 17 января, в подъезде пятиэтажки на улице Аустрина, 123а, в Пензе провалился пол. О ЧП сообщили горожане.

Речь идет о здании общежития на Севере с комнатами на общей кухне. Фундамент обвалился прямо на входе в подъезд. Теперь там зияет дыра диаметром около метра и глубиной в несколько метров.

«Внизу - кипяток, чуть не пострадал житель дома, успел ухватиться за перила», - сообщили местные.

Происшествие встревожило пензенцев, опасающихся повторения ситуации в своих домах: «Плюс одна фобия», «Вход в преисподнюю открылся», «Плита какая-то тонкая, как скорлупка», - отметили пользователи в соцсетях.

Позже в Сети появились кадры, на которых видно, что дыру частично прикрыли досками.

Осенью 2019 года на Аустрина, 37, из-за размытия грунта провалился асфальт под легковой машиной, и та рухнула в яму с кипятком.

Внутри «Лады-Ларгус» были двое мужчин 53 и 49 лет. Они получили термические ожоги 100% поверхности тела и верхних дыхательных путей и скончались на месте.

Весной 2023-го в метре от места трагедии образовалась новая яма. Она появилась под правыми задними колесами стоявшего КамАЗа. Из-под земли запарило, от ямы стали расходиться трещины, угрожающие расширением провала. В итоге он оказался достаточно внушительным.

Источник фото № 3 - «Пенза для грустных».