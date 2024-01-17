Сетевое издание|18+|Среда|17 янв 2024|17:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-16oC
-15oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Еще один парящий провал на Аустрина: на входе в подъезд рухнул пол

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 17 января, в подъезде пятиэтажки на улице Аустрина, 123а, в Пензе провалился пол. О ЧП сообщили горожане.

Речь идет о здании общежития на Севере с комнатами на общей кухне. Фундамент обвалился прямо на входе в подъезд. Теперь там зияет дыра диаметром около метра и глубиной в несколько метров.

Еще один парящий провал на Аустрина: на входе в подъезд рухнул пол

«Внизу - кипяток, чуть не пострадал житель дома, успел ухватиться за перила», - сообщили местные.

Происшествие встревожило пензенцев, опасающихся повторения ситуации в своих домах: «Плюс одна фобия», «Вход в преисподнюю открылся», «Плита какая-то тонкая, как скорлупка», - отметили пользователи в соцсетях.

Позже в Сети появились кадры, на которых видно, что дыру частично прикрыли досками.

Еще один парящий провал на Аустрина: на входе в подъезд рухнул пол

Осенью 2019 года на Аустрина, 37, из-за размытия грунта провалился асфальт под легковой машиной, и та рухнула в яму с кипятком.

Внутри «Лады-Ларгус» были двое мужчин 53 и 49 лет. Они получили термические ожоги 100% поверхности тела и верхних дыхательных путей и скончались на месте.

Весной 2023-го в метре от места трагедии образовалась новая яма. Она появилась под правыми задними колесами стоявшего КамАЗа. Из-под земли запарило, от ямы стали расходиться трещины, угрожающие расширением провала. В итоге он оказался достаточно внушительным.

Источник фото № 3 - «Пенза для грустных».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео группы «Пенза регион»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте