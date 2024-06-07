С чиновников спросили за просевший асфальт на улице Рябова

07.06.2024 | 11:13

Состояние дорожного покрытия на улице Рябова, отремонтированной в прошлом году, не соответствует требованиям государственного стандарта. К такому выводу пришла прокуратура, организовавшая проверку по жалобам населения.

Как оказалось, во многих местах асфальт просел, а заказчик работ (Управление капитального строительства г. Пензы) долгое время не предъявлял претензий к подрядчику (ООО «АвтоВолгастрой»), который обязан был ликвидировать дефекты в рамках гарантийных обязательств.

«По итогам проверки прокурор Первомайского района внес начальнику управления представление об устранении нарушений законодательства», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Капитальный ремонт улицы Рябова завершился в августе 2023 года. Специалисты проложили инженерные коммуникации под дорогой, сети наружного освещения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, сделали дренаж, восстановили дорожное покрытие, обустроили тротуары с защитными ограждениями.

Тогда отмечалось, что двухполосная дорога протяженностью 1 907 метров отвечает всем действующим нормативам. Однако вскоре автомобилисты начали жаловаться на болото и ловушки - ямы, наполненные водой.