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Глас народа

В центре Пензы асфальт провалился под колесами автомобиля

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В Пензе внезапные провалы асфальта по-прежнему угрожают водителям. Так, в четверг, 6 июня, дорожное полотно обрушилось под колесами легковой машины на пересечении улиц Бакунина и Володарского.

Снимком с места ЧП с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился горожанин. Он запечатлел автомобиль, левое переднее колесо которого попало во внезапно разверзшуюся яму.

В центре Пензы асфальт провалился под колесами автомобиля

Причиной провалов асфальта становится размытие грунта из-за порывов на сетях. В некоторых случаях аварии происходят внезапно и угрожают жизни и здоровью водителей.

В центре Пензы асфальт провалился под колесами автомобиля

Так, 2 июня на улице Беляева рядом с детской школой искусств фонтаном кипятка опрокинуло припаркованную «Газель». За рулем в момент ЧП никого не было.

Состояние дорог в городе и провалы полотна обсудили на совещании в администрации. Чиновники составляют список участков улиц, где есть просадки асфальта или идет ремонт. Для безопасности дорожного движения там хотят поставить знаки ограничения скорости.

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