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Происшествия

В ДТП с маршруткой на Западной Поляне пострадали 2 человека

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В пензенской Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, случившееся в воскресенье, 7 января, на Западной Поляне.

По предварительным данным, в 9:05 напротив дома № 7 на улице Ленинградской столкнулись микроавтобус № 93 и Hyundai Getz. Первым управлял 60-летний шофер, вторым - 20-летний водитель.

Молодой человек получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Также пострадала 49-летняя женщина, находившаяся в салоне маршрутки. Медики оказали ей помощь на месте и отпустили.

Авария привлекла внимание прохожих. Они отметили, что у микроавтобуса разбита передняя часть, у легковой машины покорежена правая сторона.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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