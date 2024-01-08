В ДТП с маршруткой на Западной Поляне пострадали 2 человека

08.01.2024 | 11:29

В пензенской Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, случившееся в воскресенье, 7 января, на Западной Поляне.

По предварительным данным, в 9:05 напротив дома № 7 на улице Ленинградской столкнулись микроавтобус № 93 и Hyundai Getz. Первым управлял 60-летний шофер, вторым - 20-летний водитель.

Молодой человек получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Также пострадала 49-летняя женщина, находившаяся в салоне маршрутки. Медики оказали ей помощь на месте и отпустили.

Авария привлекла внимание прохожих. Они отметили, что у микроавтобуса разбита передняя часть, у легковой машины покорежена правая сторона.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.