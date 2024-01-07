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Происшествия

На Западной Поляне маршрутка № 93 столкнулась с Hyundai

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В воскресенье, 7 января, на улице Ленинградской в микрорайоне Западная Поляна в Пензе случилось ДТП с участием маршрутки № 93.

Кадры с места аварии опубликовали в городском телеграм-канале.

Все произошло у дома № 7. Горожане запечатлели маршрутку, столкнувшуюся с автомобилем Hyundai. У микроавтобуса разбита передняя часть, у легковой машины покорежена правая сторона.

На Западной Поляне маршрутка № 93 столкнулась с Hyundai

По словам очевидцев, на место ДТП прибыли медики.

На Западной Поляне маршрутка № 93 столкнулась с Hyundai

Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

22 декабря на перекрестке улиц Лермонтова и Красной столкнулись маршрутное такси № 77 и Mazda. Микроавтобус перевернулся, пострадали ехавшие в нем молодые люди 23 и 20 лет и 86-летняя пенсионерка. 36-летняя водитель иномарки тоже получила травмы.

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Источник — фото, видео «Пенза Новости»
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