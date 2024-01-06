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Происшествия

В Пензенской области мужчина попал под поезд и остался жив

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В рабочем поселке Земетчино мужчина попал под пригородный поезд Морсово - Вернадовка.

Как сообщает один из телеграм-каналов, инцидент случился 30 декабря примерно в 19:45.

Очевидец рассказал, что локомотивная бригада и проводники по номеру 112 вызвали скорую помощь. По предварительным данным, пострадавший жив, он находится в больнице.

«Пригородный поезд на станцию Вернадовка прибыл с опозданием на 16 минут», - говорится в посте.

Информацию о происшествии подтвердили в транспортной полиции.

«30 декабря около 20:00 на перегоне Земетчино - Вернадовка пригородный поезд совершил наезд на 32-летнего мужчину, жителя рабочего поселка Земетчино. Предварительно машинист подавал звуковые сигналы, однако избежать столкновения не удалось. Мужчина получил травмы, но остался жив и был госпитализирован в медицинское учреждение города Пензы», - пояснила сетевому изданию «ПензаИнформ» представитель пресс-службы ЛО МВД России на транспорте Нина Агарева.

30 августа 2023 года на станции Арбеково в Пензе двое мужчин находились возле железнодорожных путей в нетрезвом состоянии. Одного задел проходящий состав, потребовалась госпитализация. Второй компаньон тоже получил травмы.

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