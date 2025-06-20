Пензенец признался в краже деталей вагонов

20.06.2025 | 19:01

55-летнего жителя Пензы поймали на краже деталей вагонов. В июне злоумышленник, пользуясь темнотой, проникал на территорию охраняемой железнодорожной организации на станции Пенза-III.

Когда пропажу деталей заметили, на место вызвали сотрудников Пензенского ЛО МВД России на транспорте. Они установили личность преступника.

Мужчина признался, что в первый раз похитил 6 фрикционных клиньев от грузовых полувагонов. На следующий день он вернулся и забрал еще 6 деталей.

Похищенное пензенец спрятал в кустах недалеко от места преступления. Вскоре часть деталей он сдал в пункт приема металла.

«В результате преступных действий организации нанесен ущерб в сумме около 16 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД РФ.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы.