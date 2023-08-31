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Происшествия

В микрорайоне Арбеково мужчина попал под поезд

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В Пензе 37-летний мужчина попал под пассажирский поезд. Это случилось в среду, 30 августа, на станции Арбеково.

В социальных сетях распространилось видео, снятое перед инцидентом. На нем запечатлены двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один лежит рядом с железнодорожными путями, а товарищ стоит прямо на путях и пытается помочь ему встать на ноги. Это у него плохо получается.

По словам автора поста, он предупредил мужчин, что приближается поезд. Одного из приятелей задел состав.

«От столкновения не ушел. Поезд вскользь задел лицо и живот. От удара мужчина очень далеко отлетел. Все это произошло в районе дома № 135 на улице Ладожской», - рассказал автор.

Случившееся прокомментировали в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

«Машинист подавал несколько сигналов, однако мужчина не отреагировал. Он пострадал и был госпитализирован в городскую больницу», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ».

По информации ГБУ «ППСЦ», второй мужчина тоже получил травмы.

«Спасатели одного пострадавшего транспортировали до автомобиля скорой помощи, второго на спинальном щите извлекли по крутой насыпи вверх и передали врачам скорой помощи», - добавили в ГБУ.

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Источник — видео vk.com/penzanovosti
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