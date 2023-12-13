В частном секторе Пензы под колесами машины оказался пешеход

Вечером во вторник, 12 декабря, в частном секторе Бугровка в Пензе случилось ДТП с участием пешехода.
Запись с места происшествия появилась в Сети. По словам очевидца, дело было на улице Кольцова. Пострадавший находится в карете скорой помощи.
«Из-за погодных условий пешеходов плохо видно», - отметил один из комментаторов.
Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области. По предварительным данным, в 22:00 напротив дома № 91а на улице Сурикова 34-летний водитель Hyundai Santa Fe наехал на 44-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали с травмами.
В Госавтоинспекции напомнили, что 13 декабря в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности, сильные порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с.
Автовладельцев просят планировать поездки и по возможности отдать предпочтение общественному транспорту, а пешеходов - использовать световозвращающие элементы, передвигаться только по тротуарам, пересекать проезжую часть исключительно по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
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