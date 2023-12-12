Сетевое издание|18+|Вторник|12 дек 2023|13:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Арбекове бродячие собаки напали на женщину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 11 декабря, на жительницу дома № 37 на ул. Ладожской в Пензе во дворе напали три собаки, одна из которых ее покусала.

«Данные собаки давно обитают в нашем районе, я знаю, что люди обращались по поводу них, их даже отлавливали, простерилизовали, повесили бирки и выпустили в прежние места обитания (так проделали не со всеми, есть нечипированные). Но это не дает никаких гарантий!» - рассказала пострадавшая.

Собаки напали на женщину, когда та вышла из подъезда и спокойно направилась в сторону детского сада. Пензячка не поняла, откуда они появились, и так растерялась, что даже не сразу закричала.

«Не знаю, чем бы кончилось, если бы не мужчина, который их спугнул!» - призналась она.

Пострадавшая уверена, что легко отделалась благодаря прохожему и плотным джинсам с колготками. Однако обратиться в травмпункт ей все же пришлось - за прививкой от бешенства.

В Арбекове бродячие собаки напали на женщину

«Если бы я была с детьми, боюсь даже представить, что бы могло произойти, а если бы ребенок был один?.. Хочу привлечь внимание общественности и властей к проблеме бродячих собак! Страшно за детей! Прошу властей наконец-то принять меры! Нормальные меры! Не ждите трагедии!» - призвала пензячка.

О каких собаках идет речь, женщина показала на видео, снятом еще 25 октября во дворе на Ладожской, 37. Жители микрорайона Арбеково давно жалуются на животных, собирающихся в стаи. Агрессивные псы разорвали нескольких котов, накидывались на людей.

7 декабря депутат гордумы Жиганша Туктаров на заседании комиссии сообщил, что в Арбекове бродячие собаки напали на детей и покусали их. Выехавшие по заявке на отлов специалисты не смогли найти животных. «Возникла серьезная проблема с бездомными собаками. Покусали детей, представлял справки в управление ЖКХ. Буквально 2-го числа (декабря. - Прим. ред.) еще ребенка укусили. Был депутатский запрос, ответ получил, что будто бы кто-то выезжал, но этих собак не обнаружили», - рассказал Туктаров.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте