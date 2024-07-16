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Происшествия

90-летняя пензячка пришла с прогулки домой в сопровождении силовиков

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Утром во вторник, 16 июля, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области пришли на помощь потерявшейся пожилой женщине.

Пензенцы, проходившие по улице Белинского, обратили внимание на растерянную женщину преклонного возраста, которая явно не могла понять, где находится, и позвонили правоохранителям. В 9:50 информация поступила росгвардейцам, которые тут же прибыли на место.

90-летняя пензячка рассказала, что вышла на прогулку, а теперь не может вспомнить, где ее дом.

Росгвардейцы успокоили женщину, спросили ее имя и фамилию и определили место жительства. Как выяснилось, пенсионерка совсем недалеко ушла от своего дома, но дезориентировалась в пространстве.

«После этого они сопроводили долгожительницу до квартиры, удостоверившись в том, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Сотрудники силового ведомства не в первый раз возвращают в родные стены людей, потерявших ориентацию на городских улицах. Так, в прошлом году они доставили домой 60-летнего мужчину, заблудившегося на улице Шмидта, и 85-летнего жителя Шуиста.

В апреле этого года 78-летняя пензячка приехала на такси в Ахуны, но не узнала местность, куда ее доставили. Неравнодушный таксист позвонил по телефону 02 и сообщил о происходящем. Прибывшие на место росгвардейцы узнали фамилию, имя, отчество и дату рождения пенсионерки, по базе данных нашли ее адрес и отвезли домой.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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