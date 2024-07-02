В Пензе женщина избила мать возлюбленного во время знакомства

02.07.2024 | 10:51

В Пензе первая встреча 48-летней женщины с 57-летней матерью возлюбленного закончилась избиением и вызовом Росгвардии.

Это случилось в квартире на улице Плеханова. 37-летний мужчина привел спутницу знакомиться с матерью. Обе выпивали, а опьянев, поняли, что не очень нравятся друг другу.

«Вспыхнул конфликт, переросший в драку, в результате которой гостья нанесла удары кулаком пожилой женщине, попав в область лица», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали дебоширку и передали ее полицейским.

Ранее в Пензе пылкого горожанина пришлось успокаивать после командировки. Он приревновал свою возлюбленную и разбил чужую машину.