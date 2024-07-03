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Происшествия

Пожилого пензенца избили за один вопрос

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В Пензе задержали 39-летнего дебошира, избившего родного деда и разгромившего квартиру. Это случилось во вторник, 2 июля, на улице Калинина.

Мужчина проживал вместе с 86-летним родственником. Несколько дней горожанин пил. Праздное времяпрепровождение вызвало возмущение у пенсионера.

Он поинтересовался у внука, когда тот планирует устроиться на работу. Вопрос вызвал у нетрезвого мужчины приступ агрессии. Он несколько раз ударил пожилого родственника по лицу, а затем учинил разгром в квартире.

На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии. Они остановили агрессора.

«Дебошира передали полицейским для детального выяснения всех обстоятельств произошедшего», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Источник — фото управления Росгвардии по области
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