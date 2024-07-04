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Происшествия

Потерявшая память пензячка нашла помощь в торговом центре

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Охранник торгового центра в Ленинском районе Пензы вызвал сотрудников Росгвардии из-за потерявшей память 85-летней женщины.

Все случилось около 19:00 среды, 3 июля. В торговый центр забрела пенсионерка. Растерянная женщина обратилась к охраннику. Свое имя она помнила, а адрес забыла и просила о помощи.

Мужчина нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыл экипаж Росгвардии. Охранник объяснил правоохранителям причину вызова.

«Росгвардейцы успокоили пенсионерку и выяснили ее местожительство», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.

Пожилую пензячку доставили домой, где ее уже ждали взволнованные близкие.

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Источник — фото управления Росгвардии по области
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