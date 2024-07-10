У жителя Лопатинского района нашли арсенал оружия

10.07.2024 | 11:46

Сотрудники полиции и Росгвардии нашли дома у 56-летнего жителя Лопатинского района склад оружия.

Оперативники получили данные, что мужчина незаконно хранит взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Они обыскали его дом и складское помещение, информация подтвердилась.

«Всего у подозреваемого было изъято 16 единиц оружия, в том числе ружья, винтовки, автоматы и пистолеты, а также составные части оружия: ударно-спусковые механизмы, магазины, прицелы», - сообщил следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Антон Павленко.

В пресс-службе Росгвардии добавили, что также сельчанин хранил 300 граммов бездымного пороха, гранаты, более одной тысячи боеприпасов и взрывчатые вещества.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.