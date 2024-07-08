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Происшествия

Пьяный пензенец избил мать за просьбу выйти из загула

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42-летний пензенец напал на свою 70-летнюю мать после того, как она попросила его перестать пить.

Это случилось вечером в воскресенье, 7 июля, в квартире на улице Ладожской. Горожанин уже более двух недель употреблял спиртное и был нетрезв.

«Обеспокоенная пенсионерка попросила мужчину прекратить загул, но в ответ получила несколько ударов по телу», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Оперативно прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессора. Его передали полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в Пензе первая встреча 48-летней женщины с 57-летней матерью возлюбленного закончилась избиением и вызовом Росгвардии. Обе выпивали, а опьянев, поняли, что не очень нравятся друг другу.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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