Пьяный пензенец избил мать за просьбу выйти из загула

08.07.2024 | 09:35

42-летний пензенец напал на свою 70-летнюю мать после того, как она попросила его перестать пить.

Это случилось вечером в воскресенье, 7 июля, в квартире на улице Ладожской. Горожанин уже более двух недель употреблял спиртное и был нетрезв.

«Обеспокоенная пенсионерка попросила мужчину прекратить загул, но в ответ получила несколько ударов по телу», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Оперативно прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессора. Его передали полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в Пензе первая встреча 48-летней женщины с 57-летней матерью возлюбленного закончилась избиением и вызовом Росгвардии. Обе выпивали, а опьянев, поняли, что не очень нравятся друг другу.