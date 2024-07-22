В Пензе муж ударил жену стеклянной бутылкой по голове

22.07.2024 | 19:34

В Пензе 49-летний мужчина напал на свою 50-летнюю жену с бутылкой. Пара поссорилась из-за бытовых проблем.

Это случилось в многоквартирном доме на Революционной. Поругавшись с супругой, пензенец взял стеклянную бутылку и ударил женщину по голове.

«Оперативно прибывших на место росгвардейцев встретила потерпевшая. Гражданку пришлось экстренно госпитализировать», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Разъяренного пензенца задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Пензе 42-летний сын напал на 70-летнюю мать после того, как она попросила его перестать пить.