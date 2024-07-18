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Происшествия

В Пензе вор оставил одежду и паспорт на месте преступления

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33-летний пензенец украл у 52-летнего прохожего смартфон, но лишился своей одежды и паспорта. По нему его быстро нашли и задержали.

Это случилось вечером на улице Октябрьской. Мужчина подошел к незнакомому человеку и попросил мобильный, чтобы позвонить, а получив устройство в руки, намеревался убежать.

Владелец телефона не дал вору просто так скрыться.

«Ему удалось стащить с него ветровку, куртку и сумку, в которой находился паспорт, а также порвать его майку», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Похититель вырвался и исчез, оставив вещи на месте преступления, а пензенец обратился в полицию.

Позже сотрудники получили сообщение, что похожий на подозреваемого человек сидит на лавочке у своего дома.

Приехавшие росгвардейцы задержали вора, украденный телефон у него был с собой. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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