В Пензе вор оставил одежду и паспорт на месте преступления

18.07.2024 | 09:50

33-летний пензенец украл у 52-летнего прохожего смартфон, но лишился своей одежды и паспорта. По нему его быстро нашли и задержали.

Это случилось вечером на улице Октябрьской. Мужчина подошел к незнакомому человеку и попросил мобильный, чтобы позвонить, а получив устройство в руки, намеревался убежать.

Владелец телефона не дал вору просто так скрыться.

«Ему удалось стащить с него ветровку, куртку и сумку, в которой находился паспорт, а также порвать его майку», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Похититель вырвался и исчез, оставив вещи на месте преступления, а пензенец обратился в полицию.

Позже сотрудники получили сообщение, что похожий на подозреваемого человек сидит на лавочке у своего дома.

Приехавшие росгвардейцы задержали вора, украденный телефон у него был с собой. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.