В Пензе пассажирка вышла через окно во время движения автобуса

25.10.2023 | 19:37

В Пензе пассажирку автобуса № 82с расстроило то, что водитель не открыл двери там, где ей было нужно. В итоге женщина вышла через окно.

Видеозапись инцидента появилась в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 25 октября.

Один из пассажиров снял на камеру разговор расстроенной пассажирки и других людей, ехавших в автобусе. Из беседы становится понятно, что водитель не стал открывать двери потому, что этим нарушил бы правила.

Женщина ведет себя вызывающе и агрессивно, а затем открывает окно. В этот момент объявляют остановку «Городская больница», а пассажирка, забравшись на сиденье и поручни, подтягивается и вылезает наружу.

Она падает на асфальт. Серьезных травм удается избежать, так как автобус притормаживает перед остановкой. Затем женщина встает и идет через проезжую часть.

«Вот какие у нас в городе пассажиры. Какие вопросы могут быть к водителям и кондукторам? Каждый со своим прибабахом, и их всех надо вытерпеть», - прокомментировал видео один из пользователей.