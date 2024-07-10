Пьяный никольчанин угнал такси и врезался в столб

10.07.2024 | 09:38

Во вторник, 9 июля, в Никольске задержали 55-летнего мужчину, который попал в ДТП на угнанном такси.

Около полудня пьяный горожанин увидел машину у магазина на улице Заводской. Он подошел к водителю и попросил подвезти его, но получил отказ.

Когда таксист вышел из автомобиля и отправился за покупками, никольчанин решил воспользоваться моментом и добраться до нужного места самостоятельно.

Мужчина сел за руль, но, проехав несколько метров, врезался в столб.

Вызванные на место росгвардейцы задержали автоугонщика и передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.