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Происшествия

Отдыхавшим на пляже пензенцам пришлось вызывать Росгвардию

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В пятницу, 12 июля, в Пензе задержали 31-летнего мужчину, который приставал к людям на пляже в микрорайоне ГПЗ.

Очевидцы рассказали, что пьяный человек изначально отдыхал в компании, но в какой-то момент стал вести себя неадекватно и бросаться на окружающих.

Пензенцам пришлось вызвать полицию.

«Прибывших на место правоохранителей встретили отдыхающие пляжа. Они указали на молодого человека, который приставал к прохожим, провоцировал конфликт и нецензурно ругался», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Хулигана задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник — фото и видео канала «Пенза Новости»
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