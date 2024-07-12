Отдыхавшим на пляже пензенцам пришлось вызывать Росгвардию

В пятницу, 12 июля, в Пензе задержали 31-летнего мужчину, который приставал к людям на пляже в микрорайоне ГПЗ.
Очевидцы рассказали, что пьяный человек изначально отдыхал в компании, но в какой-то момент стал вести себя неадекватно и бросаться на окружающих.
Пензенцам пришлось вызвать полицию.
«Прибывших на место правоохранителей встретили отдыхающие пляжа. Они указали на молодого человека, который приставал к прохожим, провоцировал конфликт и нецензурно ругался», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Хулигана задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.