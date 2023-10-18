18.10.2023 | 10:05

В Камешкирском районе случилось экологическое ЧП. О нем в среду, 18 октября, сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«На месторождении «РуссНефти» вблизи Старого Шаткина в Пензенской области произошел разлив нефтепродуктов. Компания занимается ликвидацией последствий инцидента», - написала она

Радионова также проинформировала, что площадь загрязнения составляет 400 кв. м. На месте работают инспекторы.

«Специалисты ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений. - Прим. ред.) проведут отбор проб для исследований. На основании результатов анализа сделаем выводы о степени причиненного природе вреда. Информация передана в правоохранительные органы», - уточнила глава Роспотребнадзора.

Это не первое происшествие подобного характера в Пензенской области. В начале марта 2023 года пензенцы, проживающие на улице Ермака, пожаловались на разлитое по их дворам дизельное топливо. Как оказалось, на станции Селикса в железной цистерне грузового поезда образовалась течь. Ликвидация последствий была долгой и потребовала значительных усилий.

В конце марта в селе Кувак-Никольском Нижнеломовского района дальнобойщик слил из полуприцепа-цистерны экологически опасное химическое вещество. В населенном пункте объявили эвакуацию. Взятые пробы показали, что содержание загрязняющих веществ в почве превышает норму в 159-849 раз. Ущерб, причиненный природе, составил более 196,6 млн рублей.