Ботулизм: возбудитель, симптомы, прогноз

18.06.2024 | 14:28

Многие россияне паникуют из-за распространения ботулизма. Случаи массового заражения острой инфекцией зафиксированы в Москве (более 100 человек), Нижнем Новгороде, Казани (14 и 10).

По предварительным данным, обнародованным Следственным комитетом России, все они ели салаты одного производителя - ООО «Локалкитчен».

В Роспотребнадзоре напомнили, что ботулизм - заболевание, которое связано с употреблением в пищу продуктов, содержащих токсин Clostridium botulinum и самих возбудителей, подвижных спорообразующих палочек.

Человек заражается при попадании токсина в желудочно-кишечный тракт с пищей - чаще всего продуктами домашнего консервирования (овощами и грибами), а также колбасой, ветчиной, копченой и соленой рыбой.

Как правило, заболевание проявляется внезапно, через несколько часов после еды. Возникают головная боль, головокружение, слабость, бессонница, боль в животе, тошнота, рвота, чувство «замирания» сердца, сухость во рту, жажда. Также могут быть запоры и вздутие живота. Через некоторое время нарушается зрение: человек видит все как в тумане или через сетку.

Кроме того, зараженный испытывает боль во время глотания, его речь становится неразборчивой, гнусавой, отмечаются хриплость или полное отсутствие голоса.

«Следующим этапом развития болезни является расстройство дыхания - больные жалуются на нехватку воздуха, делают неожиданные паузы во время разговора, появляется чувство стеснения или сжатия в груди. Именно дыхательная недостаточность является основной причиной смерти таких больных. Без применения современных методов лечения частота летальных исходов от ботулизма составляет 30-60%», - констатировали в Роспотребнадзоре.

При первых признаках ботулизма нужно вызвать скорую помощь для отправки больного в учреждение, где есть аппараты искусственной вентиляции легких. Основное в лечении - введение противоботулинической сыворотки. Чем раньше это сделать, тем сильнее эффект.

В Пензенской области в 2023 году от ботулизма чуть не умер 67-летний мокшанский пенсионер, который поел маринованных грибов.

«В тот же день почувствовал недомогание, слабость и головокружение. Потом появилась сухость во рту, зрение затуманилось, говорить стало трудно. Дело в том, что я сам собираю грибы и сам же их мариную и солю, то есть хорошо в них разбираюсь. Поэтому подозрения на грибное отравление не было, подумал, что отравился чем-то другим. На следующий день появились сильная диарея и рвота, но врачей не вызывал, думал, что отлежусь дома. Однако лучше не становилось, и уже на пятый день меня увезли на скорой. Какое-то время я был без сознания, появились галлюцинации, стал слышать какие-то голоса. И только благодаря профессионализму докторов, которые вытащили меня с того света, сегодня я смогу вернуться к своим родным», - рассказал мужчина при выписке.

Медики предупреждают: чтобы обезопасить себя, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу консервы со вздувшейся крышкой, просроченные заготовки, не стоит покупать консервы сомнительного качества с рук. Перед маринованием продукцию следует тщательно мыть, тару - стерилизовать.