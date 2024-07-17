В пензенском рестобаре подавали салат с кишечной палочкой

17.07.2024 | 12:32

В Пензе по решению суда приостановлена деятельность рестобара Сосо, расположенного на улице Московской. В заведении допустили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

7 мая, после сигнала об ухудшении самочувствия некоторых посетителей, сотрудники Роспотребнадзора провели там проверку: осмотрели помещения, взяли пробы салата из морепродуктов, который ели заболевшие, сделали смывы с объектов окружающей среды и производственного оборудования.

Как в итоге выяснилось, в салате присутствовали бактерии группы кишечных палочек.

Кроме того, было установлено, что

- на некоторые товары нет сопроводительных документов, гарантирующих их качество и безопасность;

- производственное помещение и технологическое оборудование требует генеральной уборки;

- нарушены правила товарного соседства (сырое мясо хранилось вместе с готовыми блюдами), на расфасованных продуктах отсутствовала маркировка;

- нарушена поточность технологических операций (грязные овощи обрабатывались рядом с участком приготовления блюд);

- отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в производственном помещении.

Медицинских книжек у работников при себе не оказалось.

Представительница рестобара попросила вынести наказание в виде предупреждения, однако Железнодорожный районный суд принял более жесткое решение - приостановить работу заведения на 60 суток.