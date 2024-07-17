В пензенском рестобаре подавали салат с кишечной палочкой

В Пензе по решению суда приостановлена деятельность рестобара Сосо, расположенного на улице Московской. В заведении допустили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
7 мая, после сигнала об ухудшении самочувствия некоторых посетителей, сотрудники Роспотребнадзора провели там проверку: осмотрели помещения, взяли пробы салата из морепродуктов, который ели заболевшие, сделали смывы с объектов окружающей среды и производственного оборудования.
Как в итоге выяснилось, в салате присутствовали бактерии группы кишечных палочек.
Кроме того, было установлено, что
- на некоторые товары нет сопроводительных документов, гарантирующих их качество и безопасность;
- производственное помещение и технологическое оборудование требует генеральной уборки;
- нарушены правила товарного соседства (сырое мясо хранилось вместе с готовыми блюдами), на расфасованных продуктах отсутствовала маркировка;
- нарушена поточность технологических операций (грязные овощи обрабатывались рядом с участком приготовления блюд);
- отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в производственном помещении.
Медицинских книжек у работников при себе не оказалось.
Представительница рестобара попросила вынести наказание в виде предупреждения, однако Железнодорожный районный суд принял более жесткое решение - приостановить работу заведения на 60 суток.