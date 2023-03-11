На улице Ермака в Пензе по дворам разлилось дизтопливо

11.03.2023 | 18:30

Житель Пензы на своем участке обнаружил залежи нефтепродуктов. Правда, в клуб миллиардеров пропуск это не дало, а вот забот прибавило. И соседям тоже. По нескольким участкам на улице Ермака разлилось дизельное топливо.

«Вот, чистая соляра. Можно было бы поджечь, но нельзя. Если сейчас тут загорится - беда», - показал житель дома № 16 Виталий Тимошин.

Вырвавшаяся на свободу солярка существенно испортила воздух. У местных начались жалобы на плохое самочувствие. От амбре сразу начинает болеть голова.

«Тошнота у всех, сонливость. Полагаю, интоксикация. По участку желтые трубы - это газ. Мало того, что участок засеиванию уже не подлежит, земля испорчена, так еще и здоровье пострадало», - отметила жительница дома № 18 Ольга Ногай.

Неприятный запах жители домов на улице Ермака почувствовали еще в четверг, 9 марта, но подумали, что кто-то затеял ремонт и занялся покраской.

«Вчера выглянула в окно - где много воды, волна с пригорка шла, как будто спустили. Я списала все на ветер. Оказалось, солярка. На железной дороге еще вчера об этом знали», - рассказала жительница дома № 18 Светлана Устинова.

По словам местных, в четверг они слышали странное шипение. Звук шел со стороны железнодорожных путей, на которых стоят составы цистерн с нефтепродуктами. По всей видимости, солярка вытекла из емкости. Непонятно лишь, почему домовладельцев никто не оповестил о случившемся.