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Общество

РПН: От уличных голубей можно заразиться опасными инфекциями

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Голуби, которых горожане ежедневно видят на улицах, являются переносчиками около 90 возбудителей разных болезней, примерно десятая часть которых передаются человеку. Заражение возможно не только при непосредственном контакте с птицами, но и при вдыхании вместе с пылью их экскрементов.

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области перечислили самые опасные заболевания, которыми можно заразиться от голубей.

Орнитоз - это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является хламидия. Начинается с резкого (до 39 градусов) повышения температуры и головной боли. Возникают боли в мышцах, кашель, першение в горле. Через 2-4 дня появляются боль в груди, усиливающаяся при вдохе, сухой кашель, выделение слизисто-гнойной мокроты. Полное выздоровление наступает лишь через 2-3 месяца после начала курса лечения. Если же вовремя не диагностировать орнитоз, то он приводит к увеличению печени и селезенки.

Сальмонеллез - общее название группы острых инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, приводящих в дальнейшем к обезвоживанию и интоксикации. Передается через пищу, контактировавшую с пометом птиц. Для сальмонеллеза характерна диарея с частотой 7-10 раз в сутки на протяжении 10 дней. Возможны снижение артериального давления, головные боли, судороги.

У людей с недостаточным иммунитетом и у новорожденных сальмонелла может сформировать в органах и тканях гнойные очаги. У такой формы наиболее часты летальные исходы, высок риск остеомиелита, артрита, холецистита и т. д.

Ложный туберкулез (иерсиниоз) поражает преимущественно желудочно-кишечный тракт, но не минует и другие органы и системы. Самые очевидные симптомы - лихорадка, головная боль, слабость, боль в мышцах и суставах, ухудшение аппетита. Возможны тошнота, рвота и диарея. Реже бывают боли в суставах или высыпания на теле (по большей части на нижних участках рук или ног).

Эксперты рекомендуют избегать близких контактов с уличными птицами и оберегать от них детей. Кормить пернатых с рук не следует, а если все же есть такое желание, нельзя в это время есть и пить.

Чтобы уберечься от заражения воздушно-капельным путем, следует чистить кондиционеры в помещениях и транспорте.

«Особенно остерегайтесь вялых птиц со взъерошенным оперением, слезящимися глазами, измазанным жидким пометом хвостом. Ни в коем случае не трогайте заболевших пернатых. В любом случае при контакте с птицей необходимо соблюдать правила личной гигиены и при первых симптомах недомогания обратиться к врачу», - предупредили специалисты.

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