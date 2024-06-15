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Общество

В РПН объявили о начале сезона энтеровирусных инфекций

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о начале сезона острых заболеваний, вызываемых энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). Это геморрагический конъюнктивит, увеит, заболевания с респираторным синдромом, герпетическая ангина, острый гастроэнтерит и другие. Самая тяжелая форма ЭВИ - серозный вирусный менингит.

Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, в воде из-под крана выживают до 2 недель, в речной - около месяца, на предметах обихода и продуктах (фруктах, овощах) - более недели. Также они могут долго сохраняться в стоках, плавательных бассейнах, открытых водоемах.

При кипячении, воздействии дезинфицирующих средств и ультрафиолетового облучения вирусы быстро погибают.

Нередко инфекция проникает в организм с загрязненных овощей и фруктов, реже - воздушно-капельным путем. Можно заразиться через предметы быта и личной гигиены. Весьма опасно купание в открытых водоемах и фонтанах.

Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней, но может занять и 3 недели. Признаки ЭВИ - повышение температуры до 39-40 градусов, сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, нередко выражены катаральные проявления со стороны ротоглотки и верхних дыхательных путей.

Чтобы уберечься от болезни, специалисты советуют пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи и ополаскивать их кипятком, купаться только в разрешенных местах, избегая заглатывания воды, соблюдать правила личной гигиены.

Кроме того, для детей раннего возраста рекомендуется ограничить контакты и как можно реже посещать с ними места массового скопления людей и ездить на общественном транспорте.

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