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Общество

РПН: Описторхи живут в организме человека около 30 лет

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, что через рыбу (как купленную, так и выловленную собственноручно) можно заразиться паразитарным заболеванием - описторхозом.

Возбудитель заболевания - описторх, микроскопическая личинка, которую невозможно увидеть невооруженным глазом. Наиболее частые переносчики - рыбы из семейства карповых: лещ, карась, карп, чебак, линь, пескарь, гольян, жерех и другие.

Личинки паразита из кишечника проникают в печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Заболевание проявляется через 2-3 недели после поедания зараженной рыбы. Симптомы - слабость, головная боль, лихорадка, боли в области желудка или по всему животу, тошнота, могут быть рвота и расстройство стула.

Такое состояние может длиться от нескольких дней до 2 месяцев. Затем симптомы исчезают, и человек чувствует себя здоровым. Но это не так: болезнь переходит в хроническую стадию. Описторхи живут около 30 лет. Выделяемый ими токсин может привести к циррозу и раку печени.

«В речной рыбе могут находиться и другие опасные паразиты, например личинки широкого лентеца, который вызывает дифиллоботриоз. Они выглядят как белые червячки длиной до 1 см. При заражении у человека в кишечнике через 3 месяца вырастет огромный - до 10 метров - ленточный червь. Подцепить такого паразита можно, съев щуку, ерша, налима, окуня или сырую икру этих рыб. Симптомы заболевания - тошнота, рвота, боли в животе, нарушения стула, иногда повышается температура», - предупредили в управлении РПН.

Специалисты напомнили: не следует употреблять в пищу сырую, недосоленную, прошедшую слабую термическую обработку рыбу или пробовать ее до окончания приготовления. Некрупные куски нужно варить не менее 20 минут от момента закипания, а в случае бульона для ухи сливать первую воду.

Жарят под крышкой небольшие куски рыбы не менее 20 минут, крупные - 30-40 минут. Пироги с такой начинкой нужно выпекать не менее часа.

Засаливать мелкую рыбу следует 14 дней, крупную (свыше 25 см) - 40 дней при пропорции 2 кг соли на 10 кг рыбы.

При холодном копчении обязательна засолка, горячее проводится при температуре 80 градусов не менее 2 часов.

«Тщательно промывайте дезинфицирующими средствами доски, на которых разделывали рыбу, а также нож, раковину и руки», - завершили рекомендации эксперты.

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Источник — фото pixabay.com
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