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Общество

Пензенец сумел вернуть деньги за ненужную гарантию при покупке авто

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Житель Пензенской области смог вернуть деньги за навязанную страховку. Он переплатил сотни тысяч, взяв автомобиль в кредит.

Мужчина заметил неладное уже после того, как заключил сделку. Сумма оказалась на 300 000 рублей больше.

«Данные денежные средства были переведены банком третьему лицу в рамках выданной заемщику независимой гарантии», - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Тогда покупатель решил отказаться от договора, но его письменное заявление в организации проигнорировали. Мужчина обратился в Роспотребнадзор.

«Принято решение о направлении в суд иска, по результатам рассмотрения которого суд частично удовлетворил требования и взыскал денежные средства в пользу потребителя в размере 457 500 рублей, в том числе компенсация морального вреда - 5 000 рублей», - отметили в управлении.

Ранее пензенцы отсудили у туроператора полмиллиона за испорченный отпуск. Им дали недостоверную информацию об отеле на Кубе.

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