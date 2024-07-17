Пензенец сумел вернуть деньги за ненужную гарантию при покупке авто

17.07.2024 | 19:16

Житель Пензенской области смог вернуть деньги за навязанную страховку. Он переплатил сотни тысяч, взяв автомобиль в кредит.

Мужчина заметил неладное уже после того, как заключил сделку. Сумма оказалась на 300 000 рублей больше.

«Данные денежные средства были переведены банком третьему лицу в рамках выданной заемщику независимой гарантии», - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Тогда покупатель решил отказаться от договора, но его письменное заявление в организации проигнорировали. Мужчина обратился в Роспотребнадзор.

«Принято решение о направлении в суд иска, по результатам рассмотрения которого суд частично удовлетворил требования и взыскал денежные средства в пользу потребителя в размере 457 500 рублей, в том числе компенсация морального вреда - 5 000 рублей», - отметили в управлении.

Ранее пензенцы отсудили у туроператора полмиллиона за испорченный отпуск. Им дали недостоверную информацию об отеле на Кубе.