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Общество

Пензенцам стоит осторожнее относиться к незнакомым ягодам

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Пензенцам во время прогулок стоит осторожнее относиться к цветам и ягодам, встречающимся на пути. Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасных ядовитых растениях.

Так, угрозу для здоровья представляют все части ландыша. Он оказывает токсическое воздействие на сердце.

Наперстянка, привлекающая своей красотой во время цветения, тоже ядовита и может навредить человеку.

Опасны и ягоды, например, вороньего глаза. Внешне он напоминает чернику, но в отличие от нее здесь плод на растении один.

Паслен сладко-горький (красный) похож на маленькие помидорки, рассказывают эксперты, но есть их нельзя - даже от небольшого количества может серьезно пострадать здоровье.

Тяжелейшее отравление грозит и от употребления волчеягодника (или дафны) и белладонны (или красавки).

В связи с этим пензенцам не стоит пробовать на вкус незнакомые ягоды. Также необходимо внимательно следить за детьми.

«При отравлении любым растением следует незамедлительно обращаться к врачу во избежание печальных последствий», - предупредили в РПН.

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