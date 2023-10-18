В Пензенской области оценивается ущерб от разлива нефтепродуктов

18.10.2023 | 11:41

Экологическим ЧП вблизи села Старое Шаткино в Камешкирском районе занялась прокуратура. Контролирующий орган проводит проверку исполнения природоохранного законодательства. На место происшествия выезжал прокурор района Рустам Абубекеров.

Во вторник, 17 октября, на землях сельскохозяйственного назначения был обнаружен разлив нефтепродуктов.

«К проведению проверки привлечены специалисты Росприроднадзора. Отобраны пробы почвы для исследования и установления причин разлива и размера ущерба, причиненного окружающей среде», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Сейчас ПАО «НК «РуссНефть» ликвидирует последствия аварии на принадлежащем ему нефтепроводе.

Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в своем телеграм-канале, что площадь загрязнения составляет 400 кв. м.