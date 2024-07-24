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Общество

Найденные на вокзале и в аэропорту вещи не вернутся к владельцам

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В Пензе суд признал бесхозяйными вещи, забытые пассажирами на главном городском железнодорожном вокзале и в аэропорту в 2023 году.

Это были золотые женские серьги, деньги, наушники и сотовый телефон. После обнаружения они попали на хранение в транспортную полицию.

Владельцы долго не объявлялись, установить их не удалось, и прокурор решил, что пора передать находки в собственность государства.

Он подал соответствующие заявления в Железнодорожный районный суд, где его требования удовлетворили, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Если вещь сняли с поезда, ее передают в бюро находок вокзала. Вещи там хранятся 30 дней, чтобы забрать их, нужно предъявить документы. Затем находки становятся бесхозяйными, а каждый день хранения начинает стоить 150 рублей.

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