В прокуратуре описали, кто чаще всего совершает преступления

15.07.2024 | 21:38

В прокуратуре Пензенской области проанализировали данные за 6 месяцев 2024 года и составили социальный портрет преступника.

Всего за январь - июнь в регионе криминальные деяния совершили 2 928 человек, 84% из них - мужчины. 16% преступников - женщины, 2% (69 человек) - несовершеннолетние.

Больше половины (64%) из этих граждан не имеют постоянного источника дохода. 56,9% относятся к категории лиц в возрасте 30-49 лет.

«Треть лиц на момент совершения преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения (998), а 60% относились к категории ранее совершавших преступления (1 759). Четверть из выявленных преступников имели не снятую в установленном законом порядке судимость (848)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Подсчитано, что 45,3% решившихся на криминальное деяние имеют общее и профессиональное образование, 11% - высшее. 26 преступников оказались учащимися, а 93 - студентами.

Почти все (91%) преступившие закон - жители Пензенской области, только 1,8% являлись гражданами других государств или же лицами без гражданства.

17% жертв - это знакомые преступников, а 12% - члены их семьи.