В Пензенской области выявили более 170 нарушений на детских площадках

23.07.2024 | 09:42

В Пензенской области за первое полугодие 2024-го прокуратура выявила более 170 нарушений на детских игровых площадках.

Так, в Октябрьском районе Пензы, а также в Башмаковском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Кузнецком, Лопатинском, Наровчатском, Неверкинском, Никольском, Пензенском, Сердобском, Спасском и Шемышейском районах области на площадках не было ударопоглощающего покрытия, защиты болтовых соединений игровых элементов, а на деревянных конструкциях нашли трещины и отщепы. Кроме того, на площадках вовремя не заменяли металлические элементы со следами коррозии, не обновляли лакокрасочный слой.

Проверка, организованная надзорным органом, показала, что в Белинском, Бессоновском, Камешкирском и Кузнецком районе детские площадки не осматривали, на них отсутствовали таблички с информацией о правилах использования оборудования и возрастными требованиями, а также с номерами телефонов экстренных служб.

«Выявлены факты непредъявления заказчиками по муниципальным контрактам на поставку и установку детских площадок претензий к подрядчикам в период действия гарантийных сроков на установленное оборудование», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Например, в поселке Лунино подрядчик установил игровую площадку в 2023-м с гарантийным сроком на 3 года. И хотя конструкции были в ненадлежащем состоянии, местная администрация претензий не предъявляла. Это было сделано только после вмешательства районного прокурора. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Аналогичное нарушение выявили и в Мокшанском районе. Там на недавно сданной спортивной площадке в плохом состоянии находилось противоударное покрытие, но заказчик никаких претензий к исполнителю не предъявлял. Нарушение также устранили после прокурорского вмешательства.

Всего за первое полугодие во время проверок безопасности игрового оборудования прокуроры выявили более 170 нарушений. Для их устранения они внесли 120 представлений, предъявили в суды 10 исков, возбудили 8 дел об административных правонарушениях. К дисциплинарной ответственности привлечены 80 лиц.

«По одному материалу прокурорской проверки следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело», - добавила Светлана Артамонова.

Благодаря действиям надзорного органа 183 объекта уличной игровой инфраструктуры привели в соответствие с техническими регламентами и государственными стандартами, обеспечив таким образом безопасность детей.